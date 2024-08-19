Виставковий проект тернопільського художника Григорія Лоїка «Майдан. Війна. Маре» діє у Тернопільському обласному художньому музеї. Автор присвятив його світлій пам’яті дружини Марії.

Проект об’єднує твори, які були створені за час Революції Гідності, тимчасової окупації Криму та вторгнення росії в Україну.

– В експозиції представлено 60 творів, у яких втілені ліричні почуття і філософські роздуми митця, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Автор розкриває тему протистояння добра і зла в реаліях боротьби захисників України з московським агресором. На полотнах Григорій Лоїк відобразив хронологію найважливіших подій в сучасній історії України: Безвіз, Майдан, Томос, російське вторгнення. Митець працює на полотні, також із деревом та металом. Попри велику кількість представлених картин, майже кожна робота має одну спільну рису – червону спіральну руну. Її Григорій залишає, як власний QR-код. Виставку доповнює архівне відео 1998 року з мистецької акції Григорія Лоїка «Чотири проекти на український національний прапор» за концептуальною ідеєю поета Нью-Йоркської групи Юрія Тарнавського.

Григорій Лоїк, як розповіла Ольга Ваврик, заслужений художник України, член НСХУ, головний художник Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка. В його доробку художника-сценографа – понад 100 вистав української і світової класики в яких він втілював власну естетику сценічного дизайну. Григорій Лоїк є живописцем, роботи якого вирізняються оригінальною художньо-пластичною мовою. Він є учасником багатьох збірних виставок та автор персональних виставок в Україні та за кордоном — у Польщі та Австрії.

Виставка художника діятиме у музеї до 15 вересня.

Ольга Трач

Фото Наталії Мартинюк



