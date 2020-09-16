На черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення припинити функціонування рятувального поста ІІІ категорії на пляжі «Циганка» з 16 вересня 2020 року.

Рішення прийнято у зв’язку із настанням несприятливих погодних умов для купання на відкритих водоймах (зниження середньодобової температури повітря та води).

З цього моменту на «Циганці» забороняється купання, адже там не чергуватимуть рятувальники та будуть відсутні буйки.

“З метою збереження власного життя та здоров’я, просимо тернополян дотримуватися правил поведінки на водних об’єктах”, – звертаються до тернополян у міській раді.