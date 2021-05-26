Працівники КП “Тернопільводоканал” продовжують виконувати ремонтні роботи для якнайшвидшого запуску аераційних фонтанів на набережній Тернопільського ставу в парку імені Тараса Шевченка.
На даний час здійснюється заміна 170-ти метрів силового кабелю, що дозволить запустити двигуни аераційних фонтанів. Прокласти і під’єднати кабель до електромережі заплановано впродовж дня.
Капітального ремонту потребують і два двигуни, які нещодавно підняли на поверхню водолази. Відновлювати доведеться й освітлювальну систему.
Зважаючи на серйозні ушкодження водограю, спричинені діями недобросовісних громадян, про дату запуску фонтану буде повідомлено згодом.
У міськраді наголошують: відтепер, для уникнення пошкоджень чи викрадення деталей з аераційного фонтану, поблизу водограїв встановлено камеру цілодобового відеоспостереження.
Додати свій коментар