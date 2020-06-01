Жіноча консультація на вул. Замковій в обласному центрі відновлює роботу.

Відповідне рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу. У період карантину ця філія працювала дистанційно, а жінок приймали у міській лікарні №2 на вул. Купчинського.

“Філія жіночої консультації другої лікарні на період карантину була переведена у жіночу консультацію, яка знаходиться на Купчинського. Вони працювали дистанційно. Оскільки ми вже відновлюємо обстеження вагітних і є можливість на Замковій ізолювати повністю жіночу консультацію, пропоную філії жіночої консультації дозволити здійснювати свою діяльність на Замковій”, – зазначила заступниця начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Ольга Ярмоленко.

Відповідну пропозицію підтримали на засіданні міського оперативного штабу. Відтак з понеділка тернополянки зможуть отримувати допомогу у жіночій консультації на вулиці Замковій.

Нагадаємо, відповідно до рішення Уряду в Україні дозволили медичним закладам надавати планову допомогу.

Софія Романська