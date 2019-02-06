“Відновлення обороноздатності – це запорука розвитку держави”, – Степан Барна на раді регіонального розвитку у Шумську

06/02/2019 Розмір тексту:

Державна політика полягає в тому, щоб якнайменше 5% валового внутрішнього продукту пріоритетно спрямувати на оборону. На цьому наголосив голова облдержадміністрації Степан Барна під час ради регіонального розвитку у Шумську, 5 лютого.

«5 тисяч хлопців з Тернопільської області сьогодні захищають нашу землю у Збройних силах України і є елементом нашої безпеки. Зараз для того, щоб забезпечити обороноздатність держави, піднімається соціальне забезпечення військовослужбовців. Мінімальна заробітна плата у бюджеті на 2019 рік становить 10 тисяч гривень. Це за умови, що військовий перебуває на мирній території. Якщо ж він у зоні ООС – від 20 тисяч гривень. Відновлення обороноздатності і безпеки країни – те, що має бути на першому плані, бо це запорука розвитку держави», – продовжив очільник області.

Також він зауважив, що впродовж останніх років у районах області відновили військові містечка та будуються 7 гуртожитків для військовслужбоців-контрактників.

«Коли ми говоримо про розвиток, то слід розуміти, що саме та безпека, яку сформували хлопці на Сході України, дає можливість говорити про добрі справи, які зроблені у Тернопільській області», – акцентував Степан Барна.