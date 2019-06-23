Шестеро абітурієнтів на Тернопільщині отримали максимальні двісті балів на зовнішньому незалежному оцінюванні. Усім двохсотбальникам в області виплатять премію у розмірі п’яти тисяч гривень.

Як повідомив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк, наразі ще не відомі результати з усіх предметів цьогорічного ЗНО. Він припускає, що кількість двохсотбальників в області може бути більшою.

«Ще не отримали результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, географії, а також іноземних мов. За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, результати з цих предметів буде оголошено до 27 червня».

За інформацією управління освіти і науки ОДА, рішення про нагородження абітурієнтів, які отримали максимальні бали на ЗНО, було прийнято у 2018 році на засіданні спеціальної комісії обласної ради за ініціативою «Інституту модернізації суспільства». Додамо, відповідна ініціатива діє не в усіх областях України.

Софія Романська