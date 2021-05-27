Відкинуло на металеву огорожу: у поліції розповіли про загибель велосипедиста. ФОТО

У результаті автопригоди на Кременеччині загинув 21-річний чоловік. Аварія трапилася 26 травня близько 13:00 в селищі Вишнівець на перехресті двох вулиць.

За попередньою інформацією, молодий чоловік не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонним бордюром, а після цього його відкинуло на металеву огорожу.

До потерпілого перехожі одразу викликали «швидку», однак врятувати його не вдалося.

Даний факт правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.