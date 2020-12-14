13 грудня бригада швидкої виїжджала на вул. Березову в Тернополі, до 5-річного хлопчика. Зі слів матері, дитина впала зі стільця на плитку (підлогу в кухні).

Про це видінню Терміново повідомив генеральний директор центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

При огляді ліве плече у дитини було деформоване, хлопчик плакав, скаржився на болі. Із відкритим переломом лівого плеча, зміщенням плечової кістки хлопчика, після оперативно наданої допомоги, доставлено у травмопункт обласної дитячої лікарні.