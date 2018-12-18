Відкриття ялинки, освячення шопки і вогонь миру: у Тернополі розпочинається свято

18/12/2018 Розмір тексту:

Уже завтра, 18 грудня, напередодні відзначення Дня Святого Миколая, на Театральному майдані Тернополя відбудуться новорічно-різдвяні заходи, які розпочнуться з освячення Різдвяної шопки, передачі Вифлеємського вогню миру та урочистого відкриття головної ялинки міста. Початок святкової програми о 17:30 год.

Цього року запалювати вогні новорічної красуні разом із тернополянами буде відомий музичний гурт «Mad Heads UA». Також в рамках дійства на Театральному майдані виступатимуть творчі колективи міста, які виконуватимуть музичні твори з мотивами прийдешнього Нового року та Різдва Христового.

Нагадаємо, для створення новорічно-різдвяної атмосфери та святкового настрою, поблизу головної ялинки Тернополя відкрилося «Файне зимове містечко», на території якого розміщуються дерев’яні будиночки зі святковою атрибутикою, 40-метрова ковазанка та різноманітні атракціони.