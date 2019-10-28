Багатьом знайома проблема пошуку гідного автосервісу для обслуговування автомобіля, є для вас гарна новина!

12 жовтня у Тернополі на території авторинку Реал відкрився новий інтелектуальний автосервіс – Бош Сервіс Автодром.

Бош Автодром займається обслуговуванням автомобілів іноземного виробництва від 2006 року випуску та є одним із 120 сервісів мережі Бош в Україні.

Широкий асортимент послуг дозволить обрати те, що потрібно саме вашому автомобілю:

– технічне регламентне обслуговування автомобілів

– діагностика електронних систем автомобіля

– роботи по ходовій системі

– роботи по електрообладнанню

– слюсарні роботи

– чіп-тюнінг

Бош Сервіс Автодром налічує 5 постів, серед яких 2 підйомники, лінія інструментального контролю та пост розвал-сходження. Завдяки стандартизованим процесам роботи, найсучаснішому устаткуванню та кваліфікації спеціалістів, що пройшли сертифікацію від Бош, ви можете бути впевнені, що ремонт авто буде виконано якісно та вчасно.

Автодромівці знають, що безпека один із головних критеріїв вибору автосервісу. Кожен автомобіль проходить вихідний контроль, всі процеси фіксуються і супроводжується документами, у нас ведеться відео нагляд і чітко зберігається інформація, завдяки IP-телефонії.

Наші менеджери завжди нададуть професійні консультації та поради щодо експлуатації автомобіля, допоможуть у підборі запчастин, а адміністратор завжди приготує смачну каву або ароматний чай.

Бош Сервіс Автодром пропонує обслуговування на рівні дилерських автосервісів з вигодою в ціні до 30%.

Ознайомитись зі спеціальними акційними пропозиціями на честь відкриття автосервісу ви можете за посиланням https://www.facebook.com/autodrome.ternopil/.

Працює Бош Сервіс Атодром з понеділка по суботу, а записатись на обслуговування можна за телефонами 067 178 80 80, 073 178 80 80 або за адресою: с. Петриків, вул. Об’їзна, 70 (авторинок «Реал»).