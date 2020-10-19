18 жовтня, на території історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету (масив «Дружба») відбулося відкриття пам’ятника о. Володимиру Громницькому (1862 – 1938), священнику, що майже півсторіччя був парохом Тернополя, діяльним не тільки у Церкві, а й відомим серед засновників «Міщанського братства», тернопільського банку, шпиталю та організації для емігрантів.

«Зважаючи на життя і діяльність о. Володимира, як священника, громадського діяча, патріота, у місті Тернополі ми по праву можемо називати його «тернопільським Шептицьким», – розповідає доктор історичних наук о. Віталій Козак.

Чин освячення пам’ятника здійснив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Теодор Мартинюк за участю священників Тернополя, ректорату ТНПУ, ініціативної групи, студентів.

«Ми здійснили освячення пам’ятника, на знак пошани і вдячності тернополянину, патріоту, духівнику, – наголосив кир Теодор. – Про о. Володимира ми мало знаємо. Цей пам’ятник є початком великого шляху не тільки дослідження життя і діяльності пароха Тернополя перед війною, але є також часом усвідомлення того, скільки нам ще треба працювати, щоб бодай трохи зрівнятися з такими постатями, як о. Володимир Громницький.

Цей священник був дуже активним у суспільному і громадському житті. Так багато він зробив, водночас будучи скромною і тихою особою. Нехай цей приклад стане для кожного із нас завдатком і натхненням, щоб кожен на своєму місці, рівняючись на цього патріота і священника, міг для своєї сім’ї і для свого міста, народу робити такі вчинки, які би пізніше втілювалися у ще більші справи».

Насамкінець, владика подякував від імені митрополита Василія Семенюка всім, хто долучився до реалізації даної ініціативи та здійнив символічне висадження дерева спільно зі студентами-істориками І курсу ТНПУ.

Джерело: Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ