Повідомлення на сайтах про запланований Кабміном тритижневий карантин у навчальних закладах (без зазначення конкретної дати його початку) нагадав історію, що її розповів у одній зі своїх книг розвідник-перебіжчик Віктор Суворов. Цей факт, до речі, викликав подив не лише у мене.

На одному з сайтів одразу ж з’явився коментар: “Тільки наш уряд може ввести карантин з невідомої дати. Напевно, щоб ніхто не панікував. Навіть не знаю, як на це реагувати”. Думаю, цей відвідувач сайту не єдиний, який “не знає, як реагувати”.

Отож, про В.Суворова. Він розповів, що одного разу перед якимось радянським святом, вистоявши три години в довжелезній черзі, купив коробку шоколадних цукерок. Відкривши її, виявив, що цукерки давно розпалися на неїстивні фракції. Зрозуміло: штабеля цих коробок лежали на складах і базах багато років. Допитливий курсант вирішив з’ясувати, скільки саме років. Однак дати випуску на коробці не виявив. Її просто не було. І коли збігав термін зберігання теж не було вказано. Замість цього був великий гарний рожевий штамп: “Срок хранения – три месяца”. А як обчислювати ці три місяці, від якої печі танцювати?

“Спершу я подумав – пише В. Суворов, – що це просто дурість. Потім зрозумів, що їм так зручно. І це не нехлюйство і не дурість, це – нахабство”.

Я далекий від думки одраху ж звинувачувати рідний Кабмін на чолі з недавно обраним новим Прем’єром аж у нахабстві, але погодьтеся, що в таких умовах, як нинішні, важливою є вичерпність і повна ясність інформації. А де вона, ота ясність?

– То карантин де ввели, по всій Україні чи тільки в Києві? – чую розмову поряд. – Ніби Кличко говорив тільки про Київ.

– Та нє, певно всюда буде…

– А то тільки в школах чи і в університетах так само?

– Та певно і в університетах…

“Певно” – саме цим словом визначається в даний момент поінформованість населення про життєво важливу подію…

Ігор Дуда