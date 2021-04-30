Вчора прийшла сумна звістка про смерть ще колишньої викладачки Кременецького медичного фахового коледжу ім. Арсена Річинського, фармацевта Тамари Василівни Шегери.

Місцеві мешканці з печаллю констатують, що за обрій відходить еліта Кременця, пише Терен.

– З сумом повідомляємо, що відійшла у вічність чудова людина, фармацевт, педагог, яка вивчила та виховала не одне покоління студентів Кременецького медичного училища (Кременецький медичний фаховий коледж ім. Арсена Річинського) Тамара Василівна Шегера. Світла та вічна пам’ять! Співчуття рідним, близьким, колегам та друзям з приводу важкої втрати… Небо забирає кращих, – пишуть в одній із місцевих спільнот.