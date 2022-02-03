Відійшов у засвіти знаний у нашому краї діяч культури та громадський діяч, колишній довголітній викладач Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв Микола Платонович Шергей.

“Багато років, починаючи з 1973, він присвятив роботі на освітній ниві в Теребовлянському коледжі, де очолював предметно-циклову комісію фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, працював заступником директора з виробничого навчання.

Крім того, Микола Платонович був учасником Струсівської заслуженої капели бандуристів “Кобзар” і народного аматорського чоловічого хору “Гармонія”.

Колектив Департаменту культури та туризму Тернопільської ОДА висловлює щире співчуття рідним, друзям та близьким покійного, а також – академічній спільноті Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв”, – повідомляють у Департаменті культури та туризму ТОДА.