Відійшов у вічність завідувач кафедри одного з тернопільських ВУЗів

Відійшов у вічність колишній завідувач кафедри Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, доцент Андрій Володимирович Пундик.

Життя Андрія Володимировича Пундика обірвалося 3 травня 2021 року після тривалої хвороби, повідомили на сторінці університету в фейсбуці.

Андрій Володимирович почав працювати на кафедрі фізики в 1974 році та був одним з тих, хто формував кафедру фізики в університеті. Визнаний вчений в галузі квантової теорії твердих тіл, беззаперечний авторитет у науково-методичних питаннях, він завжди користувався повагою колег та студентів.

Тернопілля буде пам’ятати його також і як одного із засновників Тернопільського товариства творчої молоді «Відродження».

– Відійшовши від активної наукової та викладацької діяльності через хворобу, Андрій Володимирович продовжував цікавитися життям кафедри та залишався нам колегою та порадником. Сумуємо разом з усіма, хто мав честь навчатися і працювати разом із Андрієм Володимировичем. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного, молимося за спокій його душі, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Галас, похорон відбудеться 5 травня.