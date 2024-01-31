На 64-му році життя відійшов у Вічність довголітній директор Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, Заслужений працівник культури України Василь Вітенко.
Про це повідомили у Департаменті культури та туризму ТОДА.
“Важко усвідомити і сприйняти серцем звістку про цю непоправну втрату…
Василь Іванович був великим життєлюбом, справжнім патріотом та професіоналом своєї справи, яку обрав за фах, і якій присвятив усе своє життя.
Чесна і щира людина – Він залишив по собі на цім світі добру пам’ять і добрі справи.
Розділяємо біль і смуток з родиною, друзями та колегами покійного.
Нехай наша молитва супроводжує Його на шляху до Царства Небесного.
Вічна пам’ять…”, – ідеться у повідомленні департаменту.