На 64-му році життя відійшов у Вічність довголітній директор Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, Заслужений працівник культури України Василь Вітенко.

Про це повідомили у Департаменті культури та туризму ТОДА.

“Важко усвідомити і сприйняти серцем звістку про цю непоправну втрату…

Василь Іванович був великим життєлюбом, справжнім патріотом та професіоналом своєї справи, яку обрав за фах, і якій присвятив усе своє життя.

Чесна і щира людина – Він залишив по собі на цім світі добру пам’ять і добрі справи.

Розділяємо біль і смуток з родиною, друзями та колегами покійного.

Нехай наша молитва супроводжує Його на шляху до Царства Небесного.

Вічна пам’ять…”, – ідеться у повідомленні департаменту.