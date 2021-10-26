Вчора Почаївська громада прощалась із видатним педагогом, поетом та композитором.

“На 81 році життя скінчився творчий шлях Заслуженого працівника культури України Смачила Стефана Дмитровича – людини, яка заснувала та 43 роки очолювала Почаївську музичну школу, керівника народного хору Почаївського міського будинку культури, організатора ансамблів, автора музики і слів більше тридцяти хорових творів. Неоцінена втрата для всієї мистецької спільноти.

Велика шана та вічна пам’ять.

Щирі співчуття рідним, колегам та близьким”, – повідомляють у Почаївській міській раді.