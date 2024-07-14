13 липня перестало битися серце видатного науковця, вчителя, лауреата премії Президії АН України, доктора технічних наук, професора Петра Сильвестровича Євтуха.

Про важку втрату повідомили у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Петро Сильвестрович — багатолітній член спеціалізованої вченої ради ТНТУ із захисту дисертацій зі спеціальностей “Математичне моделювання та обчислювальні методи” та “Світлотехніка та джерела світла”.

Впродовж 16 років очолював кафедру “Системи електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці”. Автор та співавтор понад 150 наукових праць і винаходів.

“Співчуваємо родині, близьким та колегам. Вічна пам’ять!”, – ідеться у повідомленні на сторінці університету.

Поховають Петра Євтуха у понеділок, 15 липня, у Львові.