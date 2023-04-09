Відійшов у вічність Голова Ради адвокатів Тернопільської області Валерій Міщенко.

Сумну звістку повідомили на сторінці Ради адвокатів у соцмережі.

“Ми всі його любили… Більшість з нас розпочали дорогу у професійне адвокатське життя з перших настанов Валерія Васильовича”, – зазначають колеги.

У коментарях люди з усієї України та закордону висловлюють співчуття з приводу важкої втрати.

“Словами важко загоїти рани від втрати, важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце, проте світлі спогади про цю людину, яка чесно і гідно прожила своє життя, завжди будуть сильнішими за смерть”, – зазначають на сторінці Тернопільського міськрайонного суду.

Валерій Васильович став адвокатом у 1993 році, очолював Тернопільське відділення ГО “Спілка адвокатів України”.

У 2021 році адвокат Міщенко отримав найвищу відзнаку Національної асоціації адвокатів України – орден “Видатний адвокат України” за вірність, відданість адвокатській професії, за високу професійну майстерність та за великий вклад в розбудову та становлення Адвокатури України.