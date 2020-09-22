22 вересня перестало битися серце відомого тернопільського актора, народного артиста України Володимира Ячмінського.

Легенда Тернопільського драмтеатру відійшов у засвіти на 84-му році життя.

Про це у Фейсбуці повідомила Ірина Папуша.

Володимир Ячмінський народився 15 червня 1936 року у Харкові. У 1961 році закінчив театральну студію при Львівському академічному театрі ім. М. Заньковецької. Творчу діяльність розпочав у Тернопільському обласному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка в 1962 році.

З перших ролей він заявив про себе як актор, для якого не існує сценічного амплуа, створив галерею образів яскравого комедійного, драматичного характеру. Кожна роль, зіграна актором Володимиром Ячмінським – це подія, відкриття.

Неодноразово отримував відзнаки Міністерства культури України, Спілки театральних діячів України. Був лауреатом премії ім. М. Садовського та Леся Курбаса, удостоєний звання «Людина року – 2009», нагороджений Орденом Слави III ступеня.

Велике горе спіткало наш театр!Сьогодні, 22 вересня, на 84 році життя, перестало битися серце Корифея Української… Опубліковано Papusha Iryna Вівторок, 22 вересня 2020 р.



