“Відійшов у вічність Учитель”: не стало відомого тернопільського педагога

Відійшов у вічність Учитель… Омелян Васильович Кміть.

Талановитий педагог, який виховав не один десяток переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Маестро, який викохав сотні музикантів, талановитих баяністів та акордеоністів. Диригент, аранжувальник, музично-громадський діяч, заслужений діяч мистецтв України. Музичний редактор багатьох нотних посібників для музикантів.

Про важку втрату повідомили у Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької.

Там зазначають, що збіднів не тільки відділ “Народні інструменти” навчального закладу. Збідніла та осиротіла уся мистецька родина Тернопілля… Його внесок у становлення і розвиток коледжу неможливо переоцінити.

Складаємо щиру молитву і просимо Господа прийняти його світлу, щиру душу у Царство Небесне. Вічна пам’ять.