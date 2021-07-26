Відійшов у вічність священник ПЦУ з Тернопільщини

5 липня на 69-му році життя спочив у Господі клірик єпархії, штатний священник храму Святого Духа села Бабинці Борщівського району ієрей Василь Юзвак.

Про це повідомляють у Тернопільській єпархії ПЦУ.

Отець Василь народився 18 вересня 1952 року у с. Худіївці Борщівського району. Навчався у Тернопільському ПТУ№9. У 1992 році закінчив Почаївське духовне училище, 1998-го – Вищу духовну семінарію.

У березні 1992 року був рукоположений на диякона, у травні того ж року – на священника.

З грудня 1996 року отець Василь ніс пастирське служіння на парафії у Бабинцях. Довгі роки був настоятелем парафії, останнім часом через стан здоров’я – штатним священником.

Духовенство та вірні Тернопільської єпархії висловлюють щирі співчуття родині спочилого. Хай Всемилостивий Господь упокоїть душу новопреставленого ієрея Василя, де всі святі спочивають!