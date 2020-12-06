Відійшов у вічність начальник Шумського управління газового господарства Олександр Михайлович Григоренко.

Про це повідомляють у ПрАТ “Тернопільгаз”.

“Сьогодні, 5 грудня 2020 року, на 67 році життя, він завершив свій земний шлях, відійшов у вічність… Не віриться!!! Серця усіх, хто знав Олександра Григоренка, плачуть від болю. З життя пішла неординарна особистість, мудрий керівник, професіонал, щирий друг, люблячий чоловік, турботливий батько…

Ми завжди пам’ятатимемо його доброзичливість, відкриту посмішку, безкорисливу дружбу, толкові поради, незліченні добрі справи та чесно прожите життя. Молимося і сумуємо всією родиною газовиків… Світлий спомин назажди залишиться у серцях тих, хто його знав, любив та шанував”, – ідеться у повідомленні.

Чин похорону відбудеться 7 грудня об 11-й годині.