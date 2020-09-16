16 вересня зупинилося серце відданого сина України, знаного і шанованого громадсько-політичного діяча, депутата Тернопільської обласної ради п’ятого скликання та голови постійної комісії з питань бюджету — Олександра Михайловича Стадника.

Його світла душа відійшла у засвіти на 58-му році життя, повідомляють у Тернопільській обласній раді.

Олександр Михайлович народився 9 грудня 1962 року на Теребовлянщині. Закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, працював на Чортківщині, був головою Чортківської районної державної адміністрації (2005-2006рр.). Жителі цього району довірили йому представляти їхні інтереси у Тернопільській обласній раді (2009-2015 рр). З вересня 2014 року і до завершення каденції представляв Тернопільську обласну раду в наглядовій раді Тернопільського обласного фонду підтримки підприємництва. Згодом працював у державних структурах, приватних товариствах Тернополя.

Де б не трудився Олександр Михайлович, його знали як надзвичайно порядну, товариську, надійну людину, високопрофесійного спеціаліста, відповідального керівника і справжнього патріота.

Голова Тернопільської обласної ради, депутатський корпус, виконавчий апарат обласної ради висловлюють щирі співчуття сім’ї, рідним, друзям, колегам Олександра Михайловича.

Світла пам’ять і Царство Небесне…