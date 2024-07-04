Відійшов у вічність депутат і директор школи з Тернопільщини

Відійшов у вічність директор Дунаївської ЗОШ, що у Кременецькому районі, депутат Кременецької міської ради Микола Чоповський.

Про важку втрату повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

“Кременецька міська рада, депутатський корпус та члени виконавчого комітету висловлюють щирі співчуття родині ЧОПОВСЬКОГО Миколи Федоровича, депутата Кременецької міської ради, щирого патріота, доброї людини, хорошого друга та наставника, справедливої людини з великим серцем, директора Дунаївської ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Героя України Олександра Капіноса.

Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині. Вічна пам’ять”.

Сьогодні, 4 липня, Олександра Чоповського проведуть в останню земну дорогу.