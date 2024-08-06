Відійшов у вічність батько міського голови Тернополя Сергія Надала – Віталій Андрійович Надал. Йому було 74 роки.

Сумну звістку повідомили в обласній організації ВО “Свобода”.

“Тернопільська обласна організація ВО «Свобода» висловлює щирі співчуття побратиму, очільнику Тернопільської міської організації ВО «Свобода», міському голові Тернополя Сергію Надалу з приводу тяжкої втрати – смерті батька Віталія Надала. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи. Нехай добрий, світлий спомин про Віталія Андрійовича назавжди залишиться у серцях рідних, близьких, усіх, хто Його знав, любив і шанував. Хай душа Його знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають! Вічна пам’ять”, – йдеться у повідомленні.

Вчора, 5 серпня, за Віталієм Андрійовичем відправили панахиду. Про це повідомили у Тернопільсько-Бучацькій єпархії Православної Церкви України.

“Нехай Господь Бог упокоїть душу новопреставленого Віталія у своїх оселях, де всі святі спочивають. Царство Небесне і вічна пам’ять”, – ідеться у дописі ПЦУ.

Щирі співчуття рідним Віталія Андрійовича Надала. Вічна і світла пам’ять.