Помер воїн Української Повстанської Армії, зборівчанин Микола Самиців. Чоловікові було 99 років. Про це повідомила керівниця медіацентру Зборова Леся Голояд.

За її словами, вісімнадцятирічним юнаком Микола Самиців вступив до лав Організації Українських Націоналістів. У 1940-41 роках отримав вишкіл підстаршинської школи у місті Поморяни. Зі званням хорунжого служив референтом в осередку ОУН постою “Нестюки” до 1943 року, передає Суспільне.

За наказом головного командира Романа Шухевича вступив до дивізії “Галичина”, де здобув офіцерське звання. У 1944 році – учасник боїв під Бродами. То був його перший чин за волю України. Уникнувши полону, приєднується до лав Української Повстанської Армії на псевдо “Дуб” та продовжив боротьбу з більшовиками до поранення у 1946 році. Пройшов ув’язнення у сибірських таборах, йому забороняли повертатися додому.

Наприкінці п’ятдесятих проживав у Стрию, тоді Дрогобицької області. У 1991 році з дружиною переїхав до Зборова.

Похорон відбудеться сьогодні, 21 січня на міському цвинтарі.