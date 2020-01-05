Помер уродженець Тернопільщини, учасник АТО, пластун Микола Муравський.

Про це повідомили у Фонді підтримки пластунів-військовиків.

“З сумом повідомляємо, що сьогодні відійшов на Вічну Ватру пластун-військовик, боєць 8-го батальйону Української Добровольчої Армії «Аратта» ст. пл. Микола Муравський «Цибуля»…

Друг «Цибуля» вступив до Пласту в 2006 році. Юнакував в гуртку «Пілігрими» підготовчого куреня ім. Омеляна Польового станиці Зборів на Тернопільщині. Пластову присягу склав 17 травня 2008 року на окружному Святі Весни. Був виховником юнацького гуртка «Побережники». Доброволець пластового куреня «Орден Залізної Остроги».

Учасник окружного табору «Дух нашої давнини» 2006 р., станичних та курінних таборів 2007-2011 рр., крайових таборів «Легіон» 2009-2010 рр. та Крайового вишкілького табору 2011р. Співорганізатор окружного заходу до Дня пам’яті героїв Крут 2012 р., курінного табору підготовчого куреня ім. О. Польового 2012 р.

Останнім часом сприяв створенню осередку Пласту в с. Озерна на Тернопільщині.

Активний учасник Революції Гідності. З початком військових дій на Донбасі займався волонтерською діяльністю в зоні АТО. В 2017 році вступив до 8-го батальйону Української Добровольчої Армії «Аратта». Восени 2019 року повернувся з зони ООС.

У Миколи залишилася дружина та двоє дітей.

Тихо спи, без тривог…” – ідеться у дописі.

За інформацією ЗМІ, чоловік звів рахунки з життям.