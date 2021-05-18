Правоохоронці оперативно розшукали підозрюваного, який викрав електросамокат в обласному центрі.

Заява про крадіжку надійшла до працівників Тернопільського районного управління поліції від мешканця обласного центру. Як з’ясували поліцейські, власник залишив транспорт біля під’їзду будинку, а сам на декілька хвилин зайшов до квартири. Покинутий без нагляду самокат помітив місцевий мешканець і викрав його.

Поліцейські оперативно встановили особу злодія. Викрадений транспорт вилучили. Його після завершення усіх слідчих дій повернуть власнику.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожують штрафні санкції, виправні роботи на строк до двох років або позбавлення волі на строк до трьох років.