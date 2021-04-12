Відійшла у вічність відома журналістка з Тернопільщини

Учора, 11 квітня, у Борщові на Тернопільщині відійшла у вічність власкор газети “Вільне життя плюс”, журналістка, кореспондентка, любляча дружина, добра мама Ірина Мадзій.

Важко повірити у таку втрату. Повну сил, енергійну Ірину невблаганна доля передчасно забрала в родини, повідомляє 7 Днів.

Бракує слів, щоб висловити співчуття із приводу неочікуваної смерті людини, котра заслуговує на щирі слова поваги і шани.

Нехай добрий, світлий спомин про Ірину назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, усіх, хто знав її, любив і шанував.