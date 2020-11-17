16 листопада у віці 89 років померла Марта Теодорівна Чопик – українська письменниця, майстер народної творчості.

Пані Марта завжди була щирою та безпосередньою. Стала опорою для своїх рідних та близьких. Надзвичайно смілива та сильна особистість, пише pro.te.ua.

Народилася 13 лютого 1931 року в селі Сонтків Яслівського повіту Краківського воєводства (Польща). Згодом батько з сім’єю повернувся із заробітків у рідний Болехів на Івано-Франківщині, де провела дитинство.

Близько тридцяти років працювала в Тернопільській обласній клінічній дитячій лікарні логопедом.

Видала 23 збірки для дітей та дві книги – лірика для дорослих. Творила витинанки та аплікації.

Марта Теодорівна створила цілу серію масок («Принц і Принцеса», «Бойки», «Ідемо разом до щастя» та багато інших), добірку оригінальних листівок до свят та подій.

Марта Чопик вміла і любила робити усе: в’язати шалі, колекціонувала капелюшки, щоранку годувала голубів…

Незважаючи на поважний вік, була творчою і активною.

Рідні дуже любили пані Марту за її доброту.

– Бабця Марта була строгою, але справедливою, – розповідає внук Марти Чопик Тарас Аркуша. – Завдяки їй ми полюбили класичну музику та поезію. Вона була дуже доброю до нас. У побуті була працьовитою. Дуже любила готувати. Була бійцем, мала сильній характер і стійко переносила життєві проблеми. Основна її позиція – бути господарем свого життя, ніколи не здаватися.