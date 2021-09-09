На Тернопільщині передчасно відійшла у вічність знана майстриня.

На 74-му році життя не стало Заслуженого майстра народного мистецтва України Луків Слави Володимирівни. Про її смерть повідомляють на сторінці Тернопільського осередку національної спілки майстрів України.

«З великим сумом повідомляємо, що 6.09.2021 року перестало битись серце чудової людини, Заслуженого майстра народного мистецтва України Луків Слави Володимирівни. Це непоправна втрата для родини та мистецького кола Тернопільщини. Пам’ять про майстриню залишиться у її творах та наших серцях. Висловлюємо щирі співчуття рідним та сумуємо разом з ними…», — йдеться у дописі.

Довідка: Луків Слава Володимирівна (12. 05. 1948, с. Пеньківці Підволочис. р-ну Терноп. обл.) – майстриня художньої вишивки. Заслужений майстер народної творчості України (2016). Ґран-прі Тернопільського обласного конкурсу «Голос серця» (2007). Член НСМНМУ (2008). Закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут (1974). Відтоді працювала бухгалтером Підволочиського консервного заводу. Від 1989 – на творчій роботі. Співпрацювала 1991–2002 з К. Ко­­лотило. Учасниця обласних, всеукраїнських мистецьких виставок від 1997. Вона створювала сучасні народні строї, рушники, панно на базі зразків вишивок східної Тернопільщини, що відзначаються поліхромними і червоно-чорними геометричними мотивами. Основні техніки: рахунк. качалочка, хрестик, мережка через чистицю з настилом і прутиком, лиштва, штапівка, «солов’їні вічка», вирізування. Деякі її вироби зберігаються у Тернопільському краєзнавчому музеї.

Джерело: Тернополяни