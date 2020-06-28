На 92 році життя перестало битися серце неймовірної українки, нашої землячки Ольги Жулковської – учасниці національно-визвольної боротьби на строні ОУН, однієї з ініціаторів відродження «Союзу українок», багатолітньої голова «Ліги українських жінок Тернопільщини».

Її називали мужньою жінко, незламною патріоткою та справжньою українкою, адже понад усе цінувала і любила свою землю, свій народ, пишуть Тернополяни.

На власному прикладі Ольга Жулковська демонструвала палку любов до України. Спонукала до добрих справ, а також бути мужніми і наполегливими у справах задля добра української нації.

«Від неї ми вчилися бути мужніми і наполегливими у справах задля добра української нації. Багато “вертепівців” нестимуть її світлий образ у своїх серцях і передаватимуть своїм дітям і внукам як пам’ять про незламне покоління Борців – Героїв 20 ст. Вічний відпочинок дай, Господи, душі слугині Твоєї Ольги, а Світло Вічне нехай Їй світить, нехай спочиває у спокої. Амінь», – діляться невиправною втратою у товаристві «Вертеп».