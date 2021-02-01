На порталі Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької повідомляють про смерть талановитої артистки.
“Відійшла у Вічність талановита артистка, педагог, та надзвичайно добра людина Оксана Скрипчук .
Сумуємо та висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким.
Нехай Її душа спочиває з Богом…, – йдеться у повідомлення”.
До слова, Оксана Володимирівна Скрипчук (нар. 30 травня 1971, село Бережанка Лановецького району Тернопільської області) — українська співачка (мецо-сопрано), солістка хору Тернопільської обласної філармонії, заслужена артистка України (2017).
Джерело: Тернополяни
Додати свій коментар