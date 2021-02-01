Відійшла у вічність тернополянка – заслужена артистка України

На порталі Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької повідомляють про смерть талановитої артистки.

“Відійшла у Вічність талановита артистка, педагог, та надзвичайно добра людина Оксана Скрипчук .

Сумуємо та висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким.

Нехай Її душа спочиває з Богом…, – йдеться у повідомлення”.

До слова, Оксана Володимирівна Скрипчук (нар. 30 травня 1971, село Бережанка Лановецького району Тернопільської області) — українська співачка (мецо-сопрано), солістка хору Тернопільської обласної філармонії, заслужена артистка України (2017).

Джерело: Тернополяни