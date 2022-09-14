Відійшла у вічність колишня солістка обласної філармонії Лілія Майорова.

Про важку втрату повідомляють на сторінці мистецького закладу.

“Колектив Тернопільської обласної філармонії висловлює глибоке співчуття й скорботу з приводу смерті Майорової Лілії Миколаївни, яка працювала солісткою- вокалісткою Тернопільської обласної філармонії .

Нехай світла пам’ять назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує їй вічне життя та спокій”.

У коментарях колеги і шанувальники таланту Лілії Миколаївни висловлюють співчуття з приводу втрати.

“Світла і добра пам’ять Лілії Миколаївні за її довгу і важку працю! Пам’ятаю її працю під баян (супровід), бо ми тоді інакше і не співали! Скільки було охоплено сіл, колгоспів, червоних кутків! А коли пололи або збирали буряки, то і на полі. До речи вона (Лілія Миколаївна) закінчила Львівську консерваторію – мала гарне ліричне сопрано! І ще мала гарного чоловіка – Богдана. Разом виховали сина. У Лілії Миколаївни є і внуки…”, – написала народна артистка України Любов Ізотова.