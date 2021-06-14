Відійшла у вічність колишня головна лікарка з Тернопільщини

Померла колишня головна лікарка Зборівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Кубант.

Про це у соцмережі повідомили колеги померлої.

“Відійшла у вічність колишній головний лікар (2014-2019 рік) КНП «Зборівський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Зборівської районної ради (колишня назва закладу) Кубант Ольга Анатоліївна.

Колектив КНП «Зборівський ЦПМСД» Зборівської міської ради висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійної Ольги Анатоліївни. Ми пам’ятатимо її врівноваженою, усміхненою і завжди відповідальною, досвідченою, як керівником так і лікарем – педіатром.

Світла пам’ять Вам і Царство небесне”, – ідеться у повідомленні.