Трагічна звістка сколихнула Тернопільщину: стало відомо про смерть відомої громадської діячки Богуслави Іванівної Палкової.

Як інформують “Тернополяни“, їй був 91 рік. Про скорботну подію повідомила Станіслава Шорохіна.

“Відійшла у вічність громадська діячка, член Народного руху України В’ячеслава Чорновола Богуслава Іванівна Палкова. Районне товариство “Лемківщини” щиро співчуває рідним з приводу її смерті”, — йдеться у повідомленні.

3 вересня Богуславу Іванівну провели в останню путь рідні та друзі. Поховали громадську діячку у Теребовлі.