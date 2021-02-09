Трагічна подія сталася на Тернопільщині: у місті Збаражі обірвалося життя знаного педагога Гудими Володимира Петровича.

Про це інформує “Сорока” з посиланням на повідомлення співробітників Збаразького ліцею.



“Гірка звістка сколихнула колектив Збаразького ліцею – 5 лютого 2021 року пішов із життя Гудима Володимир Петрович, який багато років віддав навчанню та вихованню підростаючого покоління.



Відійшла у Вічність добра і щира людина. У ці скорботні дні розділяємо сум і тугу його близьких і рідних. Світлий, добрий спомин про Володимира Петровича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав, хто жив і працював поруч із ним, кого він навчав.



Людина живе доти, поки її пам’ятають. Світла пам’ять Володимира Петровича вічно житиме у наших серцях”, – йдеться у повідомленні.