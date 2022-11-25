У віці 65 років раптово помер директор Коропецька комунальна мистецька школа Петро Степанович Садівський.

Про важку втрату повідомили у спільноті Коропець-інфо.

“Творив самовіддано, керував дбайливо, навчав музиці з великою любов’ю.

Як директор, керівник музичних колективів, вчитель, виховав кілька поколінь добрих музикантів, а для колективу був міцним осердям, підтримкою, дбайливим наставником, де панувала атмосфера дружби.

В пам’яті знайомих, колег, коропчан назавжди залишиться талановитим музикантом, щирим українцем, неповторним, колоритним, винятковим Петром “Ковалем”, добрим другом, галантним чоловіком із прекрасним почуттям гумору.

Жив яскраво, виступав блискуче. “Згорів” на роботі. Помер у своєму кабінеті директора… Серце… Ніколи не переставав музикувати, жити музикою і своєю школою.

Величезна втрата для трьох синів, дружини, внуків, рідних, близьких, колег і друзів. Нехай добрий, світлий спомин про Петра Степановича назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто його знав, любив, шанував. Його музика завжди буде лунати у наших спогадах.

Важко знайти слова розради, коли так раптово зупиняється серце людини, яка була настільки вагомою, великою, важливою у житті багатьох. Світлі спогади, його музика, пісні, величезний внесок в культуру, добрі справи і закладена глибоко в душі дітей любов до мистецтва завжди будуть сильніші, ніж смерть…

Глибокі, щирі співчуття близьким,

Вічна пам’ять”, – ідеться у зверненні Коропецької селищної ради з приводу втрати односельця.