У Збаразькому районі автопригода завершилася летально для водія вантажівки.

Близько 8:00 неподалік села Ліски Збаразького району водій автомобіля Renault Premium не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Авто перевозило дошки.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, у момент падіння кабіна відірвалася від шассі.

П’ятдесятивосьмирічний чоловік загинув ще до приїзду швидкої, повідомляють у поліції.

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