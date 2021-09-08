Насичена концертна програма, національний рекорд, розваги для дітей, конкурси на кращий коровай та сніп, щирі посмішки та море оплесків.

У селі Денисів Купчинецької громади перший фестиваль врожаю та мистецтв «Фест Господар» зібрав більше 30 тисяч людей. Головним організатором свята стала компанія «Агропродсервіс».

– Я надзвичайно гордий сьогодні тим, що маю можливість з цієї сцени представляти компанію «Агропродсервіс». Компанію, яка дає працю сьогодні більше 2,5 тис. наших українців. Компанію, яка ефективно використовує довірену нам землю. Компанію, яка 22 роки динамічно розвивається, тим самим вносячи свій вклад в розвиток нашої держави. – зазначив Андрій Баран, генеральний директор компанії «Агропродсервіс».

Приурочили фестиваль 30-й річниці відновлення Незалежності України та закінченню жнив. Денисів має славне історичне минуле, саме тому село обрали для проведення першого «Фест Господаря».

– Отець Вітошинський – це людина з великої букви. Він робив все для України, він робив все для того щоби українське село і Україна розвивалася, адже він вчив людей, він завозив нові сорти збіжжя для того, щоб селяни отримували кращий врожай. Він робив все, щоб люди краще жили, – розповів Іван Чайківський, гість фестивалю, народний депутат України («За майбутнє»).

Майже 150 років тому, 100-голосий чоловічий хор під керівництвом о. Йосипа Вітошинського, вперше взяв до свого репертуару патріотичну пісню «Ще не вмерла Україна».

– Надзвичайно велика історична подія не тільки для Денисова, а й для всієї Тернопільщини. Був відтворений та пролунав на цій святій землі 100-голосий спів Гімну «Ще не вмерла Україна, ні слава ні воля», – зазначив Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської облради (команда Чайківського «За майбутнє»).

100-голосе виконання Гімну не єдина родзинка фестивалю. Під час «Фест Господаря» встановили національний рекорд – інсталяція найдовшого прапора з тюків соломи, обирали кращий коровай та сніп, для гостей підготували насичену концертну програму.