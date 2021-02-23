150 років з дня народження виповнюється українській письменниці Лесі Українці 25 лютого. У мистецьких закладах Тернополя до цієї дати підготували і проводять рад заходів. Долучитися до них запрошують усіх жителів області.

З початку лютого у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» діє книжкова виставка до ювілею поетеси. Також усі бажаючі можуть взяти участь у поетичному флешмобі «Лесині читання».

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці до 25 лютого триватиме літературний відеомарафон «Борця, співця в собі ти поєднала». У ньому візьмуть участь літератори, науковці, митці, студентська та учнівська молодь, читачі бібліотеки, бібліотекарі. Уже можна переглянути відео, де твори Лесі Українки читають не тільки українською, а й польсько та німецькою мовою, також автори читають власні вірші, присвячені творчості відомої українки.

Одразу декілька заходів організували в обласній бібліотеці для молоді. Тут діє виставка книг про письменницю «Леся Українка очима літературознавців». Хто любить поезію Лесі Українки може приєднатися до літературного челенджу #читайвіршізtobm. Про основні віхи життєвого і творчого шляху письменниці, її драматургію, роль епістолярної спадщини у вивченні біографії, творчості, поглядів; про Лесю Українку як євроінтеграторку України можна переглянути у відеоконференції «Чотири діалоги про Лесю Українку».

В обласній філармонії 23 лютого до 150-річчя від дня народження Лесі Українки відбудеться концерт «Я в серці маю те, що не вмирає». Участь у ньому візьмуть мистецькі колективи та солісти філармонії. Початок заходу о 18.30.

Свій проект до цієї дати приготували і в Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки.

«Світ творчості Лесі Українки такий же багатий, різноманітний, щедрий на фантазії, як і світ театру ляльок, – повідомляють у театрі. – А що буде, якщо поєднати цих два світи? Тернопільські лялькарі спробували це зробити. Колектив театру від початку театрального сезону активно готувався до визначної дати та підготував дещо особливе. Творчі роботи митців будуть представлені на культурному заході 25 лютого у день народження геніальної дочки українського народу, який відбудеться у приміщенні театру. Також лялькарі запрошують усіх переглянути прем’єрний проєкт на просторах інтернету».

Постер із сайту лялькового театру