Триває боротьба за волю та незалежність України. Щодня Збройні сили України наносять ворогу нищівної поразки, відстоюючи кожен сантиметр рідної землі. Проте свобода дається нам дорогою ціною, адже за неї платять своїм життям наші земляки, друзі та рідні нам люди.

Про чергову непоправну втрату повідомила Чортківська районна військова адміністрація. У боях за Україну героїчно загинув житель Заліщицької громади Йосиф Вінтоняк. Воїн віддав життя за рідну землю 29 липня під час бойових дій в районі населеного пункту Керменчик Волноваського району Донецької області.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого українського Героя. Обірвалося життя ще одного патріота, який, не вагаючись, пішов захищати рідну землю.

Спочивай з миром, воїне, ми будемо свято берегти пам’ять про тебе, відстоюючи свободу та незалежність України”, – ідеться у зверненні Чортківської РДА.