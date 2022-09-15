Загиблому у російсько-українській війні Василю Мармусу сьогодні віддали шану тисячі чортків’ян. Попрощатися із Героєм прийшли рідні, близькі, друзі, колеги по роботі та побратими.

Чин похорону відправили священнослужителі різних конфесій Чортківської громади у Соборі верховних апостолів Петра і Павла. Відтак, похоронна процесія вирушила містом до Костелу святого Станіслава. Зустрічали перехожі Героя навколішках, не стримуючи сліз.

Поховали Василя на Алеї Героїв, що на Ягільницькому кладовищі, поруч з іншими захисниками України.

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Ще змалку чоловік знав, що означає по-справжньому любити Україну, адже батько Василя – відомий громадсько-політичний діяч, учасник національно-визвольних змагань, член легендарної «Росохацької групи», яка в ніч на 22 січня 1973 року вивісила у Чорткові українські прапори. За це його засудили до 6 років позбавленні волі у колонії суворого режиму з наступним засланням на 5 років…

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Осиротілими залишилися батьки, брат, дружина та маленька донечка.

“Чортківська міська рада ще раз висловлює щирі співчуття родині загиблого. Пам’ятаймо, яку ціну платимо щодня за Незалежність та волю…”, – ідеться у зверненні міськради Чорткова.