Через неправдиве повідомлення жителька обласного центру нічого не запідозривши передавала аферистові мобільний телефон. Схема стара, а потерпілих з кожним днем все більше. Причина одна – довірливість.

Як розповіла тернополянка, в мережі Інтернет вона розмістила оголошення про продаж мобільного телефону марки «Apple». Згодом зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що його зацікавив даний товар. Незнайомець дізнався реквізити банківського рахунку, аби здійснити оплату. Одразу на засіб зв’язку краянки надійшло смс – повідомлення про зарахування коштів в розмірі 20400 гривень. Сторони уточнили місце зустрічі, де заявниця передала шахраєві своє майно.

Через годину місцева мешканка перевірила стан рахунку та не повірила своїм очам, адже ніяких коштів не надходило. За допомогою звернулась до поліцейських.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ – шахрайство, повідомляють у поліції.