Через постійні відключення електроенергії злетів попит на генератори, чим і користаються шахраї. Вони розміщують фейкові оголошення про продаж дорогої установки, виманюють у людей гроші та зникають.

Черговий факт шахрайства, пов’язаний з купівлею генератора, зареєстрували співробітники Тернопільського райуправління поліції. 52-річна жінка в одній із соцмереж знайшла оголошення про продаж бензинової установки. Перерахувала продавцеві 17 000 гривень за товар. Проте генератора не отримала і кошти їй не повернули. Зрозумівши, що її ошукали, потерпіла звернулася до поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи для розкриття злочину.

Найкращий спосіб уникнути шахрайства – не купувати дистанційно і в жодному разі не переказувати ні завдаток, ні передоплату. Користуйтеся послугами лише перевірених продавців та розраховуйтеся за товар лише після його отримання.

Також останнім часом до поліцейських надходять повідомлення про крадіжки генераторів. За вихідні зареєстровано два таких факти у Тернополі на масиві «Східний». Обидві установки були розміщені на вулиці поблизу входу до закладів торгівлі.

Аби запобігти крадіжкам, поліцейські радять подбати про безпеку генераторів. Намагайтеся не залишати установки без тривалого нагляду, рекомендуємо облаштовувати їх у місцях, де є камери спостереження. Для надійного захисту пристрою використовуйте спеціальні ланцюги, якими генератор можна пристебнути до перил, віконних решіток, стовпів тощо.