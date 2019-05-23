Дорогі тернополяни, українці!

23 травня Україна відзначає День героїв. Рішення про відзначення цієї дати було ухвалено Другим Великим Збором Організації Українських націоналістів на честь вшанування провідника ОУН Євгена Коновальця та інших борців загиблих за волю України.

Сьогодні ми віддаємо честь всім українським воїнам-борцям за волю України: лицарям Київської Русі, козакам Гетьманщини, Січовим стрільцям, воякам Української Галицької Армії та Армії УНР, повстанцям УПА, діячам ОУН, героям Небесної Сотні та воїнам АТО.

Вшановуємо всіх, хто поклав своє життя на вівтар Української гідності.

Колись Євген Коновалець сказав: «У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору: або бути творцями, або жертвами історії».

Українські Герої стали справжніми ТВОРЦЯМИ історії.

За прикладом Героїв минулого, сьогодні історію творять тисячі українців, що зупинили московську орду на Сході нашої держави.

Лише на повазі до героїв, глибокій історичній пам’яті можна збудувати сильну національну державу.

Тож cхилімо сьогодні наші голови в знак поваги до подвигу минулих і теперішніх поколінь.

Слава Україні!

Героям Слава!

Міський голова Тернополя Сергій Надал