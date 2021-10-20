Відчув сильний біль: у Тернополі підліток постраждав через домофон

19 жовтня увечері бригада швидкої виїжджала на вул. Малишка, до 14-річного пацієнта.

За словами хлопця, він натиснув кнопку домофона на вхідних дверях, одночасно схопившись за мокрі металеві поручні. Одразу ж відчув сильний біль в лівій руці , тремор й ледве відірвав руку від перил. Хлопчину вдарило електричним струмом.

Юного пацієнта, ураженого електрострумом, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню. Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги.