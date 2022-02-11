Вихідними на Тернопільщині передбачають складну погоду.

За прогнозами синоптиків, у краї подекуди дощитиме. Втім, температура повітря залишатиметься плюсовою. Періодично дошкулятимуть пориви вітру.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, температура повітря впродовж дня коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, вітер південний – від 7 до 12 метрів за секунду.

«Якщо вихідними кудись хочете піти чи поїхати і відчути близьку весну, зробіть це в неділю. Хоча, одразу попереджаю, 13-го лютого буде холоднувато, проте сонце все ж світитиме і сліпитиме так, що захочеться пролісків, посміхатися і планувати щось хороше. Тобто, опадів не буде – сухо й сонячно. Температура повітря очікується низькою. У ніч на неділю в більшості областей передбачається 2-9 градусів морозу! Сонячну, хоча й холодну погоду, організує антициклон, який вже завтра підсунеться до України. Тому вдень 12-го лютого переважна більшість нашої території опиниться у сухій повітряній масі. Найближчої ночі та у суботу вранці можливі опади – через діяльність атмосферного фронту. А вдень згадуваний антициклон відсуне опади східніше. Цікава поведінка вітру буде вихідними. У суботу вітер очікується північно-західним, рвучким, навіть із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. А в неділю вітер вгомониться, послабшає і перейде на південний напрямок», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня в області буде більше тепла і сонця.