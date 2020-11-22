Попри холодну погоду у Тернополі продовжують легкоатлетичні тренування на території набережної ставу. Учасникам пробіжок вручають відзнаки “Бурулька”.

Тернополянин Олександр займається бігом тричі на тиждень Юнак каже, що пробіжки взимку особливі.

“Ніколи не відмовляюся від тренувань через якусь там несприятливу погоду. Бо переконаний, що у погоди немає поганої погоди. Пробіжки за будь-якої погоди приносять купу позитивних емоцій. А взимку бігати по особливому приємно. Завдяки тренуванням маю міцну імунну систему, не боюся ніяких вірусів. Тож усіх, хто хоче бути здоровим, закликаю починати з бігу”.

Пробіжки біля Тернопільського ставу проходять у рамках проекту “Рандей”. Долучитися до тренувань можуть всі охочі, – кажуть організатори. “Навіть калюжі замерзли, але не тернопільські бігуни, які зранку встигли побігати по новому містку через річку Рудка по старому рандей-маршруті. Долучайтесь до нас щосуботи о 9.00, щоб разом побігати, отримати незабутні відчуття від цього дня і отримати відзнаку “Бурулька” від програми Гармін”.